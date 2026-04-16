Также громко было в Херсоне. Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич и корреспонденты Суспильного.
Что известно о взрывах в Николаеве?
Воздушную тревогу в Николаевском районе объявили ориентировочно в 16:15. Воздушные силы ВСУ вскоре после объявления об опасности сообщили о движении группы беспилотников в направлении областного центра с юга.
Ориентировочно в 16:23 городской голова Александр Сенкевич сообщил о первом взрыве в Николаеве и заметил, что город атакуют дроны. Уже через несколько минут, около 16:31 в областном центре было громко второй раз.
О повторном взрыве сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
В 16:41 взрывы прогремели в третий раз. Сейчас дополнительной информации относительно атаки на Николаев нет, сообщения о погибших или пострадавших в результате российского обстрела не поступали, данных о разрушениях нет.
Какие детали атаки на Херсон известны?
Известно, что в Херсонском районе воздушную тревогу объявили ориентировочно в 16:00. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о фиксации беспилотника в воздушном пространстве региона, он двигался северным курсом.
Около 16:31 корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в Херсоне прогремели взрывы. К слову, ранее руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о возможных ударах по городу.
Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии. Херсонцы, без необходимости не выходите на улицу и воздержитесь от визитов в центральную часть города,
– писал он.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.