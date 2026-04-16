Також гучно було в Херсоні. Про це повідоомляють міський голова Олександр Сєнкевич і кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
Повітряну тривогу у Миколаївському районі оголосили орієнтовно о 16:15. Повітряні сили ЗСУ незадовго після оголошення про небезпеку повідомили про рух групи безпілотників у напрямку обласного центра з півдня.
Орієнтовно о 16:23 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про перший вибух у Миколаєві і зауважив, що місто атакують дрони. Вже через кілька хвилин, близько 16:31 в обласному центрі було гучно вдруге.
Про повторний вибух повідомляють кореспонденти Суспільного,
Наразі додаткової інформації стосовно атаки на Миколаїв немає, повідомлення про загиблих або постраждалих внаслідок російського обстрілу не надходили. Даних про пошкодження інфраструктури поки не вказують.