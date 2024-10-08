В Харькове раздались взрывы: россияне ударили возле многоэтажки

Россия продолжает атаковать Украину. Днем 8 октября в Харькове раздались взрывы.

Один из ударов пришелся возле многоэтажки в Киевском районе. Оккупанты нацелили туда КАБ, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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В результате атаки на Харьков есть жертвы

В 16.49 Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила в направлении Харьковщины КАБ.

Через несколько минут стало известно, что он летит именно на Харьков.

Взрывы в городе раздались в 16:54, сообщили журналисты Суспильного.

По словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, россияне атаковали густонаселенный район. К сожалению, есть пострадавшие.

Есть информация уже о двух погибших в результате вражеского КАБ по Харькову,

– позже добавил Игорь Терехов.

По данным "Медиагруппа Накипило. Харьков", КАБы попали в аллею возле домов. Погибли люди, которые как раз шли по улице.

В 17.14 Воздушные силы снова предупредили о КАБ курсом на Харьков и призвали находиться в укрытиях.

К сожалению, в 17:15 в городе прогремели еще 2 взрыва.