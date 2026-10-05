Водитель погиб на месте: Россия ударила по Харькову ракетами "Бандероль"

Вечером 4 октября Россия нанесла двойной удар по Харькову ракетами "Бандероль". Через несколько минут враг нанес повторный удар.

Как сообщила корреспондент 24 Канала Анна Черненко, в результате атаки, по имеющимся данным, один человек погиб. Еще 8 человек получили ранения. Одна из ракет попала рядом с автомобилем. 42-летний водитель погиб на месте.

Что известно о ракетном ударе по Харькову?

По словам корреспондентки, спасатели и полиция оперативно прибыли на место взрыва, где спасали людей. И уже через несколько минут произошла повторная атака.

ВВсего четыре человека были госпитализированы с тяжелыми ранениями. В большинстве случаев это были осколочные ранения.

Понимаем, что "Бандероль" – опасное оружие. Когда она взрывается неподалеку, вокруг разлетаются не только обломки ракеты, но и асфальт, любые металлические конструкции, земля. Все это летит с такой скоростью, что пробивает все насквозь,

– рассказала корреспондентка.

Россияне уже регулярно применяют тактику двойных ударов. Они выжидают, пока на место прибудут спасатели, после чего наносят повторный удар.

Журналистка рассказала о последствиях атаки на Харьков: смотрите видео 24 Канала

Напомним, недавно СБУ задержала в Харькове четырех российских агентов. Они помогали координировать удары по городу и собирали информацию об украинских военных.