Взрывы на Херсонщине, "прилеты" в Днепре и Северодонецке: как прошли сутки в регионах

Продолжается 46 день войны России с Украиной. В областных военных администрациях рассказали о том, как прошли сутки в регионах.

Традиционно назвали регионы, где было относительно спокойно. Рассказали и о тех, где продолжаются активные боевые действия, сообщает 24 канал.

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Подробности о ситуации в областях

Относительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях. Также в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

На Днепропетровщине тревога была почти каждый час и даже с утра. Ночью прилетели вражеские ракеты в нескольких районах области. Попали в ферму, промышленный и инфраструктурный объекты. Пока известно, что один человек пострадал.

В Харькове ночью снова были обстрелы из артиллерии и РСЗО в жилых районах города. В области российские войска активны в направлении Изюма, но ВСУ удерживают позиции.

В Николаевской области вечером и ночью были обстрелы населенных пунктов области. Пострадали инфраструктурные объекты. Предварительно известно, что жертв нет.

Неспокойными были сутки на Херсонщине. Жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Сообщают в дальнейшем и о мародерстве оккупантов в селах. Они кидают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.

Донецкая и Луганская области

В Луганской области оккупанты артиллерией и ракетами обстреляли жилые кварталы. Ударили цинично и по местам эвакуации гражданских из районов ведения боевых действий.

Враг продолжает наступать в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк, но безуспешно. Утром был мощный обстрел Северодонецка, где спасли из-под завалов 2 пенсионеров. Один человек погиб, 4 ранены.

В Донецкой области активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии столкновения. Наступление возле Марьинки отбили наши военные. Были обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ОТО. Населенные пункты частично обесточены.

Ситуация в Мариуполе не изменилась. Город держится несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы орков.

Эвакуация из области продолжается и по железной дороге тоже.

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