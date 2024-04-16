Там за несколько минут до отбоя появилась информация о взрывах. Мониторинговые каналы отмечали, что "Шахеды" направляли в сторону Староконстантинова.

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Детали взрывов в Хмельницкой области

Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались звуки взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что это была работа Сил противовоздушной обороны ВСУ.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed",

– говорится в сообщении

Там отметили, что, к счастью, погибших и травмированных нет. Также обошлось без разрушений.

Воздушная тревога в области продолжалась до 02:39.

Также о первоклассной работе ПВО сообщили в Черкасской ОВА. Там заявили, что силам ПВО удалось уничтожить вражеский "Шахед" в небе над Уманским районом. В результате сбивания никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксировано.

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