Там за декілька хвилин до відбою з'явилася інформація про вибухи. Моніторингові канали зазначали, що "Шахеди" направляли у бік Старокостянтинова.
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Деталі вибухів на Хмельниччині
Уночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області лунали звуки вибухів. Згодом у ОВА повідомили, що це була робота сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed",
– мовиться у повідомленні
Там зазначили, що, на щастя, загиблих та травмованих немає. Також обійшлося без руйнувань.
Повітряна тривога в області тривала до 02:39.
Також про першокласну роботу ППО повідомили в Черкаській ОВА. Там заявили, що силам ППО вдалося знищити ворожий "Шахед" у небі на Уманщиною. Внаслідок збиття ніхто не постраждав, руйнації інфраструктури не зафіксовано.
Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо
- У ніч на 16 квітня окупанти випустили по Україні 9 ударних дронів типу "Шахед". Дрони запускали із тимчасово окупованої території Криму.
- Мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сили оборони України показали відмінний результат та збили усі "Шахеди", якими намагалися атакувати Україну.
- Бойова робота проводилася в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.