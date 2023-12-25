О пожаре в Иловайске 23 декабря сообщали местные телеграм-каналы. Оказалось, что прилетело по цистернам российских захватчиков.
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Подробности "хлопка" в Иловайске
Журналисты с канала ASTRA выяснили, что обстрел произошел в районе 15 часов на железнодорожной станции "Иловайск". Они полагают, что использовались ракеты HIMARS.
Ракеты попали в склад 13 цистерн с дизельным топливом, каждая из которых содержит 55 тонн дизтоплива. В результате обстрела полностью сгорели 6 из 13 цистерн.
Отметим, что за прошедшие сутки наши воины сбили Су-34 на Донецком направлении. Его сбили зенитно-ракетным комплексом на Мариупольском направлении. На аэродром российский самолет уже не вернулся.
Кроме этого, над акваторией Черного моря наши защитники сбили вражеский Су-30СМ.
Потери врага колоссальные
- Кроме двух истребителей, в сутки наши защитники ликвидировали 760 российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе выросли до 353 950. Кроме этого, также за сутки было уничтожено более десятка танков и другой разнообразной российской техники.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу врага.
- В то же время подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.