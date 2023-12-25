Про пожежу в Іловайську 23 грудня повідомляли місцеві телеграм-канали. Виявилося, що прилетіло по цистернах російських загарбників.

Дивіться також Знову потрапили у ту саму пастку: як ЗСУ вчергове вдалося збити російські Су-34

Подробиці бавовни в Іловайську

Журналісти з каналу ASTRA з'ясували, що обстріл стався в районі 15 години на залізничній станції "Іловайськ". Вони вважають, що використовувалися ракети HIMARS.

Ракети потрапили до складу 13 цистерн з дизельним пальним, кожна з яких містить 55 тонн дизпалива. Внаслідок обстрілу повністю згоріли 6 із 13 цистерн.

Зазначимо, що минулої доби наші воїни збили Су-34 на Донецькому напрямку. Його збили зенітно-ракетним комплексом на Маріупольському напрямку. На аеродром російський літак вже не повернувся.

Крім цього, над акваторією Чорного моря наші захисники збили ворожий Су-30СМ.

Втрати ворога колосальні