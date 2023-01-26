В небе над украинской столицей было зафиксировано около 20 ракет. Украинские герои сбили их все.

Обратите внимание Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно

В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали,

– говорится в сообщении.

В области есть попадание

В Киевской ОВА рассказали, что враг повредил объекты гражданской инфраструктуры на территории области, а также частные и жилые дома. В большинстве случаем говорится о:

выбитых окнах;

поврежденных крышах и фасадах.

К счастью, нет жертв и пострадавших.

На местах попадания работают все необходимые службы. В настоящее время устанавливают последствия массированных атак.

Кроме того, сообщили о попадании в энергетический объект на территории Киевской области. Людей предупредили, что графики отключений бездействуют. В настоящее время применяют экстренные отключения электроэнергии.