У небі над українською столицею зафіксували близько 20 ракет. Українські герої збили їх усі.

Важливо Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо

У повітряному просторі Києва зафіксували біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували,

– мовиться у повідомленні.

Людей попередили, що об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

В області є влучання

У Київській ОВА розповіли, що ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури на території області, а також – приватні та житлові будинки. Переважно мовиться про:

вибиті вікна;

ушкоджені дахи та фасади.

На щастя, немає жертв та постраждалих.

На місцях влучань працюють усі необхідні служби. Наразі встановлюють наслідки масованих атак.

Окрім того, повідомили про влучання в енергетичний об'єкт на території Київської області. Людей попередили, що графіки вимкнень не діють. Наразі застосовують екстрені відключення електроенергії.