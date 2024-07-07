Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что на территории есть более 200 военных объектов.

Интересно Живой щит: что известно о ЗРК "Тор-М2", которым Россия могла убить своих туристов на пляже в Крыму

Энергетические объекты в Крыму

Свитан отметил, что в Крыму еще до оккупации было более 150 военных объектов. Еще около 100 россияне построили уже после 2014 года. Сейчас пытаются обустроить их инфраструктурой. В частности, не секрет, что электроснабжение в Крым идет через Тамань.

Надо определить эти точки входа, они известны. При уничтожении Крымского моста, эти точки электроснабжения надо также уничтожать. Это один из важных механизмов того, как вывести из строя часть военных объектов в Крыму,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Работа крымских партизан

По словам военного эксперта, россияне из-за определенных проблем с электроснабжением в Крым, развернули там газовые генераторы. Их необходимо уничтожать, потому что россияне на газ пересадили также много военных объектов. Вывести из строя узлы означает остановить работу военных объектов.

"Скорее всего подобную работу в Алуштинском районе сделали наши партизаны. Они выполняют боевую задачу на нашем полуострове по уничтожению такой системы поддержки российской армии", – отметил летчик-инструктор.