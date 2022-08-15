Это результат эффективной работы украинского подполья и систем залпового огня. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Пробки на крымском мосту

Эксперт отметил, что успешные действия ВСУ заставляют оккупантов убегать, в том числе и из временно оккупированного Крыма.

"В Крыму история не остановилась. россияне до сих пор упаковывают чемоданы: кто не успел в первую очередь, или был самым умным и решил не стоять в пробках на крымском мосту – сейчас они возвращаются", – отметил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, эту проблему понимает также и российское командование. Там отдают себе отчет, что им не под силу удержать Херсон. В то же время это также может свидетельствовать о неэффективности систем ПВО и ПРО врага, поэтому они не чувствуют себя в безопасности на оккупированных территориях.

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"Держитесь, а мы ушли"

Ступак пояснил, что на панику россиян оказывают влияние также украинские партизаны. Другой важный элемент – работа украинских систем залпового огня. Именно поэтому оккупированные территории покидают, в том числе и российские военные, успевшие перевезти свои семьи на территорию Украины.

"Все эти факторы в комплексе говорят о том, что командование хочет быть как можно дальше от фронта и поближе к кухне и не сильно там появляться. А своим подчиненным они сказали, условно, как когда-то медведев: вам всего лучшего, вы держитесь, а мы ушли", – резюмировал собеседник.

Паника в Крыму: что известно

Взрывы возле Новофедоровке в оккупированном Крыму вызвали панику среди населения.

Из-за взрывов на аэродроме, россияне начали массово убегать с полуострова, из-за этого на крымском мосту были огромные пробки.

После событий 9 августа, как рассказал крымский активист Василий Самойлов, в оккупированном Крыму усилились репрессии против татар и украинцев.

После "хлопка" во временно оккупированном Крыму начали готовиться к "чрезвычайным ситуациям" – россияне раздают соответствующие буклеты с инструкциями действий.

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