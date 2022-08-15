Це є результатом ефективної роботи українського підпілля і систем залпового вогню. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Корки на кримському мосту

Експерт зауважив, що успішні дії ЗСУ змушують окупантів тікати, зокрема й з тимчасово окупованого Криму.

"У Криму історія не зупинилася. росіяни досі пакують валізи: хто не встиг в першу чергу, або був найрозумнішим і вирішив не стояти в корках на кримському мосту – зараз вони повертаються", – зазначив ексспівробітник СБУ.

За його словами, цю проблему розуміє так само й російське командування. Там усвідомлюють, що їм не під силу втримати Херсон. Водночас це також може свідчити про неефективність систем ППО і ПРО ворога, через що вони не почувають себе у безпеці на окупованих територіях.

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"Тримайтесь, а ми пішли"

Ступак пояснив, що на паніку росіян впливають також українські партизани. Інший важливий елемент – робота українських систем залпового вогню. Саме тому окуповані території покидають в тому числі й російські військові, які встигли перевезли свої сім'ї на територію України.

"Всі ці фактори в комплексі кажуть про те, що командування хоче бути якомога далі від фронту і поближче до кухні й не сильно там з'являтися. А своїм підлеглим вони сказали, умовно, як колись медведєв: вам всього найкращого, ви тримайтесь, а ми пішли", – резюмував співрозмовник.

Паніка в Криму: що відомо

Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення.

Через вибухи на аеродромі, росіяни почали масово втікати із півострова, через це на кримському мосту були величезні затори.

Так, після подій 9 серпня, як розповів кримський активіст Василь Самойлов, в окупованому Криму посилились репресії проти татар та українців.

Після "бавовни" в тимчасово окупованому Криму почали готуватися до "надзвичайних ситуацій" – росіяни роздають відповідні буклети з інструкціями дій.

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