У Криму розповідають, як скласти тривожну валізку
Попередньо українська розвідка повідомляла, що в Криму серед громадян змінились настрої – захвату все менше й менше. А наразі з'явились фото, як проросійські організації "готують" громадян до погіршення ситуації на півострові.
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Буклети пояснюють, як діяти громадянам у разі "надзвичайних ситуацій": що має бути у тривожному рюкзаку та навіть які продукти потрібно закупити на перший час.
Ось такі буклети роздають перехожим у Криму / Фото телеграм Стерненка
Псевдогромадянські організації Криму / Фото телеграм Стерненка
В Криму уже паніка
- Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення.
- Через вибухи на аеродромі, "понаїхавші" росіяни почали масово втікати із півострова, через це на кримському мосту були величезні затори.
- Саме після Новофедорівки до багатьох проросійськи налаштованих громадян у Криму нарешті дійшло, що справи в росії не такі добрі, як розповідає пропаганда.
- Так, після подій 9 серпня, як розповів кримський активіст Василь Самойлов, в окупованому Криму посилились репресії проти татар та українців.
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