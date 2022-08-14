У Криму розповідають, як скласти тривожну валізку

Попередньо українська розвідка повідомляла, що в Криму серед громадян змінились настрої – захвату все менше й менше. А наразі з'явились фото, як проросійські організації "готують" громадян до погіршення ситуації на півострові.

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Буклети пояснюють, як діяти громадянам у разі "надзвичайних ситуацій": що має бути у тривожному рюкзаку та навіть які продукти потрібно закупити на перший час.



Ось такі буклети роздають перехожим у Криму / Фото телеграм Стерненка



Псевдогромадянські організації Криму / Фото телеграм Стерненка

В Криму уже паніка

Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення.

Через вибухи на аеродромі, "понаїхавші" росіяни почали масово втікати із півострова, через це на кримському мосту були величезні затори.

Саме після Новофедорівки до багатьох проросійськи налаштованих громадян у Криму нарешті дійшло, що справи в росії не такі добрі, як розповідає пропаганда.

Так, після подій 9 серпня, як розповів кримський активіст Василь Самойлов, в окупованому Криму посилились репресії проти татар та українців.

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