ЗСУ "витягнули" на правий берег Херсонщини велику кількість сил ворога, встановивши вогневий контроль за маршрутами логістичного забезпечення. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

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Цугцванг для окупантів

Експерт констатує, що є два сценарії розвитку ситуації на Правобережжі Херсонщини, які, однак, не дають перспектив ворогу.

Є два сценарії. Перша тактика окреслена і зрозуміла: витіснення російських сил, створення їх умов непридатних для перебування на цій території... І друга – якщо вони будуть укріплювати оборонні позиції й без бою здаватися не будуть,

– зазначив Мусієнко.

Перший сценарій, на думку аналітика, може породжувати єдині наслідки – росіяни кидатимуть понтони, щоб відступати по ним і будуть тікати, або ж здаватимуться в полон.

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За другим сценарієм аналітик прогнозує, що українські сили оборони продовжуватимуть знищувати забезпечення окупантів боєприпасами та снарядами, виснажуючи їхні сили.



"Зрозуміло, що той опір, який вони могли б чинити за умов повного забезпечення – він буде значно меншим. Що теж дещо полегшує ЗСУ завдання по деокупації Херсонщині", – вказує експерт.

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росіяни потрапили у пастку

Зі слів Мусієнка, на сьогодні тактика по виснаженню російського угруповування абсолютно правильна, позаяк вона знекровлює постачання артеріями забезпечення снарядів та боєприпасів, створюючи умови для їх подальшого витіснення.

"Це має увінчатися у перспективі певним успіхом", – вважає аналітик.

Він додає, що російські сили фактично потрапили у пастку, позаяк вони спочатку інтенсивно перекидали війська та зброю, а потім ЗСУ завдали ударів, якими відрізали їх від основного угруповання сил. Після цього українські військові почали знищувати склади.

Фактично ЗСУ витягнули на себе велику кількість російського угруповання і замикають його зараз на правобережній частині Херсонщині. І замикають конкретно в тому сенсі, що як тільки ми бачимо, що росіяни намагаються відновлювати Антонівський міст і через Каховську ГЕС – відразу після цього наносяться удари, які унеможливлюють це,

– зазначив Мусієнко.

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Вогневий контроль і психологічний тиск

Експерт підкреслив, що ЗСУ не лише встановили вогневий контроль як за переправами, так і за складами, але і продовжують розвивати підпілля.

"Відтак, ще є один важливий елемент – це психологічний тиск руху опору, який на Півдні дуже активно діє. Працюють партизани, ССО – це дуже важливий важіль впливу на окупантів", – зауважив співрозмовник.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Вночі 14 серпня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині. Як розповіли в ОК "Південь", військові вирішили остаточно закріпити за мостом статус "непроїзного".

Жителів Херсонщини закликали евакуюватися з області. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що евакуація потрібна для того, аби врятувати жителів регіону "від холодів і ворога".

Окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. Однак ці установи повністю не укомплектовані.

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