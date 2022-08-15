ВСУ "вытащили" на правый берег Херсонщины большое количество сил врага, установив огневой контроль за маршрутами логистического обеспечения. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

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Цугцванг для оккупантов

Эксперт констатирует, что есть два сценария развития ситуации на Правобережье Херсона, которые, однако, не дают перспектив врагу.

Есть два сценария. Первая тактика очерчена и понятна: вытеснение российских сил, создание им условий, непригодных для пребывания на этой территории... И вторая – если они будут укреплять оборонительные позиции и без боя сдаваться не будут,

– отметил Мусиенко.

Первый сценарий, по мнению аналитика, может порождать единые последствия – россияне будут бросать понтоны, чтобы отступать по ним и будут убегать, или же будут сдаваться в плен.

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По второму сценарию аналитик прогнозирует, что украинские силы обороны будут продолжать уничтожать обеспечение оккупантов боеприпасами и снарядами, истощая их силы.



"Понятно, что то сопротивление, которое они могли бы оказывать при условии полного обеспечения – оно будет значительно меньшим. Что тоже несколько облегчает ВСУ задачу по деоккупации Херсонщины", – указывает эксперт.

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россияне попали в ловушку

По словам Мусиенко, на сегодняшний день тактика по истощению российской группировки абсолютно правильна, поскольку она обескровливает снабжение артериями снарядов и боеприпасов, создавая условия для их дальнейшего вытеснения.

"Это должно увенчаться в перспективе определенным успехом", – считает аналитик.

Он добавляет, что российские силы фактически попали в ловушку, поскольку они сначала интенсивно перебрасывать войска и оружие, а затем ВСУ нанесли удары, которыми отрезали их от основной группировки сил. После этого украинские военные начали уничтожать склады.

Фактически ВСУ вытащили на себя большое количество российской группировки и замыкают ее сейчас на правобережной части Херсона. И замыкают именно в том смысле, что как только мы увидим, что россияне пытаются восстанавливать Антоновский мост и через Каховскую ГЭС – сразу после этого наносятся удары, которые делают это невозможным,

– отметил Мусиенко.

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Огневой контроль и психологическое давление

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не только установили огневой контроль как за переправами, так и за складами, но и продолжают развивать подполье.

"Следовательно, еще один важный элемент – это психологическое давление движения сопротивления, которое на Юге очень активно действует. Работают партизаны, ССО – это очень важный рычаг влияния на оккупантов", – отметил собеседник.

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Ночью 14 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту на оккупированной Херсонщине. Как рассказали в ОК "Юг", военные решили окончательно закрепить за мостом статус "непроездного".

Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться из области. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуация нужна для того, чтобы спасти жителей региона "от холодов и врага".

Оккупационные власти Херсонщины анонсировали, якобы готовы открыть 100 учебных заведений по своей программе в регионе. Однако эти учреждения полностью не укомплектованы.

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