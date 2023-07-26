Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Что произошло в Евпатории

Военный эксперт отметил, что в Евпатории есть несколько военных объектов – один из которых это ПВО. Для того чтобы вывести его на короткое время из эксплуатации, можно ударить по сети, которой он подпитывается.

"Все стационарные ЗРК преимущественно питаются от сети. Однако есть у них и аварийные источники энергии, на которые могут перейти. И вот именно для того, чтобы даже на несколько десятков секунд ЗРК вышел из строя и перестал видеть, что называется "закрыл глаза", – можно ударить по трансформатору", – объяснил Романс Свитан.



Где были слышны взрывы / Скриншот с видео

Он добавил, что пока происходит переключение на генератор – есть время, чтобы прошли ракеты или беспилотники. Возможно, это был удар для прохода беспилотников.

Какая ситуация в Бахмуте

Бахмутка – это основная линия обороны. Река, расположенная в низине, режет территорию на 2 гряды – западную и восточную. Вот западную гряду мы сейчас проходим по высотам. В этом помогает правильно построенный маршрут по высотам – в обход Бахмута, Клещиевки и Андреевки.

Любая деревня практически расположена в низине между двумя высотами. Мы эти высоты берем и тогда село или город попадает в оперативное окружение,

– рассказал военный эксперт.

"Артиллерией мы можем контролировать вход и выход, а также сделать невозможным нахождение врага на этой территории", – отметил Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Продвижение врага

По мнению Свитана, это действительно серьезное движение. Чуть ли не на 10 километров продвинулись россияне по низине. Однако они не улучшили себе ситуацию, а наоборот – усугубили.



Где могло быть продвижение / Скриншот с видео

"Голова" этой колонны попадает во фланговые удары наших войск. Именно поэтому это может быть такой маневр, чтобы потом отсечь "голову" или расстрелять в движении,

– предположил Свитан.

Он отметил, что сейчас туда зашли кассетные снаряды, и можно будет их уничтожать с трех сторон. Они сами лезут в котел. То есть эта голова колонны находится в оперативном котле.

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