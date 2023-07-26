Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Що відбулося в Євпаторії

Військовий експерт зазначив, що у Євпаторії є декілька військових об'єктів – один з яких, це ППО. Для того, щоб вивести її на короткий час з експлуатації можна вдарити по мережі, якою вона підживлюється.

"Усі стаціонарні ЗРК переважно живляться від мережі. Проте є в них й аварійні джерела енергії, на які можуть перейти. Й от саме для того, щоб навіть на декілька десятків секунд ЗРК вийшов з ладу й перестав бачити, що називається "закрив очі", – можна вдарити по трансформатору", – пояснив Романс Світан.



Де було чутно вибухи / Скриншот з відео

Він додав, що поки відбувається перемикання на генератор – є час, щоб пройшли ракети чи безпілотники. Можливо, це й був удар для проходу безпілотників.

Яка ситуація в Бахмуті

Бахмутка – це основна лінія оборони. Річка, яка розташована в низині, ріже територію на 2 гряди – західну та східну. От західну гряду ми зараз проходимо по висотах. В цьому допомагає правильно побудований маршрут по висотах – в обхід Бахмута, Кліщіївки й Андріївки.

Будь-яке село практично розташоване в низині між двома висотами. Ми ці висоти беремо й тоді село чи місто потрапляє в оперативне оточення,

– розповів військовий експерт.

"Артилерією ми можемо контролювати вхід та вихід, а також зробити неможливим перебування ворога на цій території", – зазначив Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Просування ворога

На думку Світана, це насправді серйозний рух. Ледь не на 10 кілометрів просунулися росіяни по низині. Проте вони не покращили собі ситуацію, а навпаки – погіршили.



Де могло бути просування / Скриншот з відео

"Голова" цієї колони потрапляє під флангові удари наших військ. Саме тому це може бути такий маневр, аби потім відсікти ту "голову" чи розстріляти в русі,

– припустив Світан.

Він зазначив, що зараз туди зайшли касетні снаряди й можна буде їх знищувати з трьох сторін. Вони самі лізуть у “котел”. Тобто оця “голова” колони перебуває в оперативному котлі.

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