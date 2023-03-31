В частности, после того, как "хлопок" расцвел на военном аэродроме окупантов в Новофедоровке в прошлом году и недавно в Джанкое. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Россиянам неуютно в Крыму

Все в Крыму уже ясно осознали, что возвращение полуострова под контроль нашего государства уже не за горами. Кроме того, россияне уменьшили в акватории Черного моря количество кораблей-носителей "Калибров". В ГУР Минобороны Украины связывают это со взрывами в Джанкое, где были уничтожены крылатые ракеты оккупантов.

В последние дни создается впечатление, что российские оккупанты продолжают активное тестирование возможностей своей противовоздушной обороны,

– заметил председатель Меджлиса.

По его словам, если российским захватчикам не удается сбить беспилотники, они убеждают население якобы "все идет по плану" и это обучение. Когда оккупантам удается ликвидировать беспилотники, они восхваляют свою систему ПВО.

Чубаров о настроениях россиян в Крыму: смотрите видео

Пока нет заметной паники на временно оккупированном полуострове. Впрочем, российские военные, которые находятся в Крыму и понимают ситуации изнутри, вывозят свои семьи.

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