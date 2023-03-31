Зокрема, після того, як "бавовна" розквітла на військовому аеродромі окупантів у Новофедорівці минулого року та нещодавно у Джанкої. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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Росіянам незатишно у Криму
Усі в Криму вже чітко усвідомили, що повернення півострова під контроль нашої держави вже не за горами. Крім того, росіяни зменшили в акваторії Чорного моря кількість кораблів-носіїв "Калібрів". У ГУР Міноборони України пов'язують це саме з вибухами у Джанкої, де були знищені крилаті ракети окупантів.
Останніми днями складається враження, що російські окупанти продовжують активне тестування можливостей своєї протиповітряної оборони,
– зауважив голова Меджлісу.
За його словами, якщо російським загарбникам не вдається збити безпілотники, вони переконують населення нібито "все йде за планом" і це навчання. Натомість коли окупантам вдається ліквідувати безпілотники, то вони вихваляють свою систему ППО.
Чубаров про настрої росіян у Криму: дивіться відео
Наразі немає помітної паніки на тимчасово окупованому півострові. Утім, російські військові, що перебувають у Криму і розуміють ситуації зсередини, вивозять свої родини.
У Криму квітне "бавовна": останні новини
- 29 березня на окупованому півострові Крим пролунав вибух на аеродромі у Гвардійському. У небо піднявся чорний стовп диму. Місцеві повідомляли, що бачили приліт, а вибух був настільки потужний, що затряснися будинки.
- Окупаційна влада Гвардійського диму традиційно не бачить. Голова російської окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігорь Чичкін заявив, що це, "ймовірно, спрацювала ППО".
- Увечері 20 березня потужна "бавовна" трапилася у тимчасово окупованому Джанкої. Місцеві мешканці бідкалися через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли про результати потужних вибухів у Джанкої. Унаслідок "бавовни" були знищені російські ракети "Калібр НК".