Лучшая в мире российская ПВО: украинцы веселят сеть мемами о новом "хлопке" в Крыму

Утром 20 августа в Крым снова приехал "хлопок". Сначала он пришел в Севастополь, а затем в Евпаторию и Бахчисарай.

Хоть субботнее утро, однако украинцы не спят и делают новые мемы о свежем крымском "хлопке". Для вас их тщательно собрал 24 канал.

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Главная звезда утра – украинский диверсант

В сети показали шуточное видео, как выглядит причина свежего "хлопка" в Крыму. Это украинский краб-диверсант, который любит курить на военных объектах врага. Если увидите такого, не забудьте дать ему краба.

Другая версия "хлопка" в Крыму. Владимир Зеленский любит делать работу сам.

Хлопок в Крыму совпадает с пролетом спутника

Да, это не очень мем, однако наблюдение довольно интересное и греет душу. Удивительным образом вчерашний и сегодняшний "хлопок" в Крыму совпадает с пролетом спутника ICEYE над полуостровом. Совпадение?

Хотя какая разница для мирных украинцев, каким образом делается хлопок в Крыму? Пусть это будут курение, боевые гуси или звезда смерти. Главное – результат.

россия разрыла секрет, почему ее ПВО самая лучшая

Оккупанты заявили, что на крышу штаба черноморского флота россии упал беспилотник. ПВО не удалось его сбить, потому что, видите ли, объект летел низко. Впоследствии в сеть выложили курьезное видео, как российские военные старательно пытались сбить БпЛА над штабом с помощью автоматной очереди. Да, россияне пытались расстрелять беспилотник.

Поэтому сеть разразилась шутками по поводу российской "самой лучшей в мире ПВО".

Напомним, что это уже второй раз россияне заявили об украинском следе над штабом своего черноморского флота. Первый случай был 31 июля – в день военно-морского флота россии. В тот день утром во двор штаба прилетел "боевой дрон" и раздался взрыв. Оккупанты заявили, что в больницу обратились 5 российских военных.

Выходит, что россияне уже во второй раз не смогли защитить важный военный объект в Севастополе. Активист Сергей Стернено предложил вручить им за это медаль.

Также загадочный пожар начался на аэродроме в Сочи. Затем взрывы прогремели в Евпатории и в Бахчисарайском районе. Последний Капиталист советует военным захватчикам находиться поближе к военным объектам.

А здесь "Киевстар" отреагировал на взрывы в Крыму, произошедшие 19 августа. Однако вопрос, который задали в компании, до сих пор актуален и требует срочного рассмотрения.

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