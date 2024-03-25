Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это был один из самых результативных ударов по военным объектам оккупантов в Крыму за все время полномасштабной войны.
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"Ослепили" Черноморский флот
Как отметил Тизенгаузен, Украина уже выбила действительно значительное количество больших десантных кораблей Черноморского флота. Россияне уже давно использовали их как транспортные суда.
Также хорошо, что удалось ударить по узлу связи оккупантов. Это – чрезвычайно важный для них объект.
Фактически мы очень мощно "ослепили" Черноморский флот. Узел связи напичкан преимущественно зарубежным оборудованием. И туда попало прямо внутрь,
– сказал Тизенгаузен.
Если еще и удалось поразить разведывательный корабль "Иван Хурс", то это вообще прекрасно. Это судно в определенном смысле уникальное. Оно способно управлять всем Черноморским флотом.
Такой действительно "урожайный день". Обратите внимание. Все дома остались на месте. Поражены только военные объекты. Очень хирургическая и ювелирная работа,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Взрывы в Крыму: коротко
- Вечером 23 марта украинские силы ударили по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности прилетело на 13-й судоремонтный завод, где находились БДК "Ямал" и "Азов".
- Также зафиксировали прилет по узлу связи Черноморского флота. В сети уже опубликовали спутниковые снимки последствий удара.
- Были данные, что в результате удара удалось повредить и "Иван Хурс". Но эту информацию еще нужно верифицировать.