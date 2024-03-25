Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это был один из самых результативных ударов по военным объектам оккупантов в Крыму за все время полномасштабной войны.

Смотрите также В Крыму и Белгороде объявляли ракетную опасность: хронология взрывов

"Ослепили" Черноморский флот

Как отметил Тизенгаузен, Украина уже выбила действительно значительное количество больших десантных кораблей Черноморского флота. Россияне уже давно использовали их как транспортные суда.

Обратите внимание! Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что по состоянию на начало полномасштабной войны Россия имела 13 единиц больших десантных кораблей в Черном море. Если подтвердится информация о существенных поражениях "Ямала" и "Азова", то их останется всего 3.

Также хорошо, что удалось ударить по узлу связи оккупантов. Это – чрезвычайно важный для них объект.

Фактически мы очень мощно "ослепили" Черноморский флот. Узел связи напичкан преимущественно зарубежным оборудованием. И туда попало прямо внутрь,

– сказал Тизенгаузен.

Если еще и удалось поразить разведывательный корабль "Иван Хурс", то это вообще прекрасно. Это судно в определенном смысле уникальное. Оно способно управлять всем Черноморским флотом.

Такой действительно "урожайный день". Обратите внимание. Все дома остались на месте. Поражены только военные объекты. Очень хирургическая и ювелирная работа,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Взрывы в Крыму: коротко