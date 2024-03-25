Об этом 24 Каналу рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что ГУР обнародовало верифицированную информацию о степени поражения БДК "Ямал". Сейчас проверяются данные о вероятности восстановления БДК "Азов", поскольку враг пытается максимально спрятать эти объекты и не торопится хвастаться своими потерями.

Важно Повреждения – критические: в ГУР рассказали детали о поражении ВДК "Ямал"

Будет продолжение взрывов

Напомним, что разведывательный корабль "Иван Хурс" уже был поражен дронами 24 мая 2023 года.

Вероятно, перепало "Ивану Хурсу" и на этот раз. Поэтому ждем верифицированную информацию. Как только это будет подтверждено, тогда сможем опираться на проверенные данные,

– отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

В то же время, по ее словам, факт того, что атаки с нашей стороны на российский флот продолжаются – даже на такие отдаленные объекты как судоремонтный завод, где находились эти корабли, свидетельствует о том, что сезон "хлопков" будет продолжаться. Более того, будет и продолжение тех взрывов, которые уже становятся довольно привычными для жителей временно оккупированного Крыма.

Также сознательным жителям Крымского полуострова нужно знать, что Силы обороны не бьют по гражданским объектам, потому что не исключены провокации со стороны России вроде той, что состоялась в Подмосковье. Россияне же пытаются обвинить в этом украинские силы, чтобы оправдать усиление агрессии в направлении нашего государства. Также Россия может использовать эти события для проведения дополнительной мобилизации собственных ресурсов,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что после так называемых выборов российская власть пытается вокруг своего вождя консолидировать внутренние силы государства и таким образом усилить мобилизацию.

Обратите внимание! Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был поражен 24 мая 2023 года дронами в 74 километрах к северу от пролива Босфор. Тогда корабль получил повреждения и его отправили на ремонт.

Что известно о поражении российских кораблей