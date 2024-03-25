Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зазначивши, що ГУР оприлюднило верифіковану інформацію щодо міри ураження ВДК "Ямал". Зараз перевіряються дані про імовірність відновлення ВДК "Азов", оскільки ворог намагається максимально заховати ці об'єкти і не квапиться хизуватися своїми втратами.

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Буде продовження вибухів

Нагадаємо, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" вже було уражено дронами 24 травня 2023 року.

Ймовірно, перепало "Івану Хурсу" і цього разу. Тому чекаємо на верифіковану інформацію. Як тільки це буде підтверджено, тоді зможемо спиратися на перевірені дані,

– наголосила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Водночас, за її словами, факт того, що атаки з нашого боку на російський флот продовжуються – навіть на такі віддалені об'єкти як судноремонтний завод, де перебували ці кораблі, свідчить про те, що сезон "бавовни" триватиме. Ба більше, буде й продовження тих вибухів, які вже стають досить звичними для жителів тимчасово окупованого Криму.

Також свідомим мешканцям Кримського півострова потрібно знати, що Сили оборони не б'ють по цивільних об'єктах, тому що не виключені провокації з боку Росії на кшталт тої, що відбулась у Підмосков'ї. Росіяни ж намагаються звинуватити в цьому українські сили, щоб виправдати посилення агресії в напрямку нашої держави. Також Росія може використати ці події для проведення додаткової мобілізації власних ресурсів,

– пояснила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що після так званих виборів російська влада намагається навколо свого вождя консолідувати внутрішні сили держави та у такий спосіб посилити мобілізацію.

Зверніть увагу! Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" було уражено 24 травня 2023 року дронами за 74 кілометри на північ від протоки Босфор. Тоді корабель зазнав пошкоджень і його відправили на ремонтування.

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