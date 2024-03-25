У ГУР вже підтвердили, що"Ямал" зазнав критичних пошкоджень. Де розташований 13-й судноремонтний завод, розповідає й показує на карті 24 Канал.
Зверніть увагу Не тільки "Ямал" і "Азов": у Криму могли уразити ще один російський корабель
13-й судноремонтний завод на карті
13-й судноремонтний завод розташований у тимчасово окупованому Севастополі, зокрема, Кілен-бухті. Це підприємство здійснює комплексний ремонт кораблів та суден російських військово-морських сил.
Цікаво ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі
Цей завод розташований у Кілен-бухті: дивіться карту
Зауважимо, що від Кілен-бухти до Києва – понад 1000 кілометрів, до Одеси – теж понад 1000, Миколаєва – понад 900, Херсона – понад 800, Запоріжжя – трохи більше, ніж 500 кілометрів. Однак, йдеться про маршрути автошляхами.
Що відомо про нещодавнє ураження кораблів у Севастополі
- Вранці 24 березня у СтратКом ЗСУ повідомили, що Сили оборони уразили ВДК "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і ще декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
- Згодом ГУР заявило, що 23 березня в тимчасово окупованому Криму було успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту Росії. Зокрема, атаковано 13-й судноремонтний завод у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель "Ямал".
- За оцінками воєнної розвідки України, пошкодження ВДК "Ямал" мають критичний характер. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
- Також додали, що ворог безперервно відкачує воду з ураженого корабля. Цікаво, що "Ямал" брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.
- Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил оборони проти військових об'єктів Росії уточнюються, зазначили в ГУР.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що ураження могло зазнати ще одне вороже судно. Зокрема, розвідувальний корабель "Іван Хурс". Втім, наразі інформація ще перевіряється.