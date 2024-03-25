У ГУР вже підтвердили, що"Ямал" зазнав критичних пошкоджень. Де розташований 13-й судноремонтний завод, розповідає й показує на карті 24 Канал.

Зверніть увагу Не тільки "Ямал" і "Азов": у Криму могли уразити ще один російський корабель

13-й судноремонтний завод на карті

13-й судноремонтний завод розташований у тимчасово окупованому Севастополі, зокрема, Кілен-бухті. Це підприємство здійснює комплексний ремонт кораблів та суден російських військово-морських сил.

Цікаво ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

Цей завод розташований у Кілен-бухті: дивіться карту

Зауважимо, що від Кілен-бухти до Києва – понад 1000 кілометрів, до Одеси – теж понад 1000, Миколаєва – понад 900, Херсона – понад 800, Запоріжжя – трохи більше, ніж 500 кілометрів. Однак, йдеться про маршрути автошляхами.

Що відомо про нещодавнє ураження кораблів у Севастополі