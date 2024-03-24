Олещук напомнил, кому на самом деле принадлежит Крым и выразил благодарность летчикам и морякам за успешную боевую работу.

Читайте также Оккупированный Крым под массированной атакой: показываем на карте, где прогремели взрывы

Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – наш! Вместе – к победе!

– написал он.

Взрывы в Крыму: что известно