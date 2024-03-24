Олещук нагадав, кому насправді належить Крим та висловив вдячність льотчикам та морякам за успішну бойову роботу.
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Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – наш! Разом – до перемоги!
– написав він.
Вибухи в Криму: що відомо
- 23 березня о пів на 10 вечора в тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу, окремо сирени увімкнули у військових частинах ворога. Тоді ж росіяни заявили про роботу ППО.
- За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи лунають у районі аеродрому Бельбек, у селищі Чорноморське, у районі Козачої бухти – туди відправили 3 машини "швидкої". Також "неспокійно" в районі Фіолент, в Нижньогірському районі та в Інкермані. Варто зазначити, що саме в Козачій бухті розташовується 810 бригада морської піхоти Росії і на її об'єктах є "прильоти".
- Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв закликав людей дотримуватись заходів безпеки. Він також заявив, що, за попередніми даними, збито кілька повітряних цілей.