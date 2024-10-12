Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал, что Курчатов атаковали оперативные беспилотники.

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Курчатов и Курская АЭС

Свитан отметил, что эти беспилотники работают в радиусе 150 километров прямым управлением. Наша группировка, которая находится сейчас на Курском направлении, располагает достаточным количеством дальних средств поражения, чтобы уничтожать российские войска на оперативной глубине. Это и происходит.

Курчатов расположен на левом берегу Сейма. Там есть хорошая логистика, и, конечно, россияне через Курчатов в том числе перебрасывают войска. Чтобы их отминусовать уже на этой дальности, и выполняется боевая задача. Надо не забывать, что в Курчатове – Курская АЭС, которая до сих пор не перешла в режим холодной остановки, хотя уже уменьшены мощности и есть готовность тушить оба реактора,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Все атаки по России – действенные

По словам летчика-инструктора, не всегда по России идут ударные дроны. Могут идти дроны, которые просто "засушивают" систему ПВО врага. Чтобы вытянуть противоракеты на себя идут дроны-разведчики. Они определяют алгоритм работы ПВО, чтобы потом построить новые маршруты или проложить теми же уже ударные дроны.

"Любая атака по российской территории является результативной. Начиная со снятия информации и самоуничтожения вражеских ракет, заканчивая планированием дальнейших операций. Не факт, что дроны вместе с тем не выполнили боевую задачу. Если заходят на отдельно расположенные российские военные объекты, информация появляется за несколько суток", – подчеркнул военный эксперт.