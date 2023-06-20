Информацию о взрывах во Львовской области подтверждают журналисты 24 канала и мэр Львова Андрей Садовый. По всей вероятности, это работают силы ПВО. Официальных сообщений о последнем пока нет.

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В ОВА предупреждали об угрозе "Шахедов"

Когда во Львовской области объявили воздушную тревогу, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий призвал не игнорировать воздушную тревогу. Он подчеркнул, что во Львовской области есть угроза применения вражеских ударных беспилотников.

Впоследствии как во Львове, так и в области, с интервалом в несколько минут раздалось 3 – 4 взрыва. По данным мониторинговых групп, в области работает ПВО. Козицкий добавил, что угроза продолжается.

Через некоторое время взрывы во Львове и области подтвердил мэр Львова Андрей Садовый .

Вы ведь сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это важно!

– подчеркнул он.

Заметим, что при воздушной тревоге не игнорируйте ее и соблюдайте правила двух стен. Также не стойте у окон.

"Если вы на Львовщине и не можете попасть в укрытие, потому что оно закрыто, звоните по телефону на Горячую линию области по номеру 112. Будем выяснять каждый случай", – заявили во Львовской ОВА.

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