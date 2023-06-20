Інформацію про вибухи на Львівщині підтверджують журналісти 24 каналу та мер Львова Андрій Садовий. Цілком імовірно, що це працюють сили ППО. Офіційних повідомлень щодо останнього поки немає.

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В ОВА попереджали про загрозу "Шахедів"

Коли на Львівщині оголосили повітряну тривогу, голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що на Львівщині є загроза застосування ворожих ударних безпілотників.

Згодом як у Львові, так і в області, з інтервалом у кілька хвилин пролунало 3 – 4 вибухи. За даними моніторингових груп, в області працює ППО. Козицький додав, що загроза триває.

Через деякий час вибухи у Львові та області підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це важливо!

– наголосив він.

Зауважимо, що в разі повітряної тривоги не ігноруйте її та дотримуйтеся правила двох стін. Також не стійте біля вікон.

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