Інформацію про вибухи на Львівщині підтверджують журналісти 24 каналу та мер Львова Андрій Садовий. Цілком імовірно, що це працюють сили ППО. Офіційних повідомлень щодо останнього поки немає.
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В ОВА попереджали про загрозу "Шахедів"
Коли на Львівщині оголосили повітряну тривогу, голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що на Львівщині є загроза застосування ворожих ударних безпілотників.
Згодом як у Львові, так і в області, з інтервалом у кілька хвилин пролунало 3 – 4 вибухи. За даними моніторингових груп, в області працює ППО. Козицький додав, що загроза триває.
Через деякий час вибухи у Львові та області підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це важливо!
– наголосив він.
Зауважимо, що в разі повітряної тривоги не ігноруйте її та дотримуйтеся правила двох стін. Також не стійте біля вікон.
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Атака дронами у ніч проти 20 червня: головне
- Імовірно, окупанти запустили дрони з Півдня. Адже спершу тривоги залунали саме в Південних областях.
- За інформацією з мережі, збиття були на Херсонщині та Миколаївщині. Офіційних заяв щодо цього поки немає.
- Також ворог застосовував балістику. Зокрема, з С-300 бив по Запоріжжю. Крім того, була загроза ОТРК на Сході.
- Згодом загроза удару "Шахедами" пішла на Київ і область й на Захід.
- Окрім Києва, вибухи лунали ще на Хмельниччині.