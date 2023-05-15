Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, мариупольцы ненавидят захватчиков и сообщают о расположении россиян.

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Россияне не скрылись от "хлопка"

Андрющенко отметил, что в последнее время оккупанты все реже собираются большими группами, потому что боятся взрывов. Поэтому более 50 убитых захватчиков – это джекпот.

"Хлопок" накрыл оккупантов в помещении местного клуба, где они системно базировались. Советник мэра Мариуполя говорит, что взрыв стал неожиданностью для врага.

Они никак не могут привыкнуть к тому, что в Мариуполе очень недружественно относятся к оккупации. Наши люди подсказывают, где прячутся россияне. На этот раз они не скрылись, к ним пришла "кара небесная". Поехало более 15 скорых, но уже было поздно. Всех быстренько вывезли в сторону Донецка,

– сообщил он.

Чиновник добавил, что российские пропагандисты сразу начали доказывать, что не было никаких авто скорой помощи. Мариупольцы рассказывали, что видели скорые, выехавшие на место взрыва.

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