Сам факт появления или наличия дальнобойного "чудо-оружия" в наших руках отнюдь не означает, что оно прямо сейчас полетит на головы оккупантам. Иногда на появление соответствующих предпосылок может уйти даже несколько месяцев.

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Россияне используют Мариуполь как склад

К примеру, оккупанты начали использовать Мариуполь как перевальную базу для своей военной логистики не позднее ноября 2022 года, то есть после вывода из строя Крымского моста. Для доставки грузов по морю используются паромы минобороны России и десантные корабли Черноморского флота, из которых грузовики с ресурсами и боевая техника можно буквально выкатывать на причал через апрель.

Когда россияне еще в мае 2022 года начали вывозить из временно оккупированного Мариуполя краденую сталь, у них, к сожалению, была эмпирическая возможность проверить, что в разрушенный ими порт все еще могут заходить суда или корабли с водозамещением до 4 тысяч тонн, осадкой до 4 метров и протяженностью корпуса до 100 метров.

И эти параметры, к сожалению, полностью вписываются под габариты почти всех десантных кораблей россиян, не говоря уже о "волго-балтах".

Да, были на днях фото из временно оккупированного Мариуполя, показывавшие масштаб разрушений в порту. Но на самом деле оккупантам для своей перевалки много мощностей и причалов не нужно. Когда они воровали сталь, то использовали технику вообще одной из своих логистических бригад.

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Когда последние несколько недель или месяцев были сообщения о появлении очередного массива техники россиян в Мариуполе, то у нас почему-то считали, что так враг готовится сражаться. Хотя это означало лишь прибытие очередного логистического конвоя, который должен был идти дальше на Мелитополь, или Угледар.

Чем меньше информации о "хлопке" – тем лучше

Самая главная предпосылка для успешных ударов по тылу врага – успехи ВСУ непосредственно на фронте.

Оккупанты так бессмысленно вбивались об оборону ВСУ возле Угледара, считая, что взятие этого города якобы обезопасит им коммуникации по железной дороге от Мариуполя до Волновахи, а затем до временно оккупированной части Запорожской области.

Однако как всегда у врага что-то пошло не так, потери оказались высокими из-за проблем с обеспечением. Вот и возникло "окно возможностей" сделать проблемы орков с логистикой еще острее. Здесь на самом деле не важно, чем наши били по врагу – "крылатыми бомбами" GLDSB, отечественной "Ольхой" или остатками запасов советских ракет в ОТРК "Точка-У".

Важно Молдове приготовиться: отсчет уже пошел

Непосредственные условия для успешного удара любым типом ракетного комплекса действительно универсальны:

скорость и надежность обработки данных для выдачи целеуказания;

выбор удачной точки для отстрела ракет;

наличие маршрутов, позволяющих быстро прибыть и быстро выйти из позиции, с которой происходил удар;

уровень "плотности" нашей ПВО и контрразведывательного обеспечения;

уровень слабости враждебной ПВО и контрразведывательного обеспечения, особенно в районе расположения цели для предстоящего удара.

Чем меньше у врага зацепок особенно из открытых источников, тем лучше. Поэтому обычно и не раскрывают официально, каким именно типом дальнобойного оружия прилетел "хлопок" на головы оккупантов.