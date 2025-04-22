Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Эвакуация жителей 7 населенных пунктов России после взрывов
Днем 22 апреля в российских пабликах писали, что россиян из 7 населенных пунктов эвакуировали после взрывов, произошедших в Киржачском районе Владимирской области. Именно там локализуется 51-й арсенал ГРАУ Минобороны России.
По данным пропагандистских пабликов, эвакуация объявлена в Барсово, Мирном, СНТ Звездный, поселках Дубки, Першино, селе Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе 5 километров от места взрывов.
Между тем российские телеграмм-каналы пишут, что взрывы в районе поселка Барсово продолжаются.
51-й арсенал ГРАУ (военная часть 11785)
– один из крупнейших складов боеприпасов Министерства обороны России. Он расположен во Владимирской области, в Киржачском районе, недалеко от поселка Барсово, примерно в 8 километрах от города Киржач. Расстояние до границы с Украиной от места попадания около 530 километров.