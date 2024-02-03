Подарок от СБУ: нефтеперерабатывающий завод в Волгограде частично останавливается

Ночь на 3 февраля для России выдалась очень жаркой. СБУ организовала "фаер-шоу" на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Волгограде.

Приятную новость сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Говорится, что "Лукойл" решил сократить производственный цикл. Это сделают, чтобы устранить повреждения.

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Отмечают, что "Лукойл" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Общая мощность завода составляет более 14 миллионов тонн.

Что известно о пожаре на НПЗ в Волгограде

Завод в Волгограде горел-полыхал в ночь на 3 февраля. Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что это – результат удачной работы СБУ. Оккупанты пробовали отбрехаться, что там что-то удалось сбить. Однако результаты говорят сами за себя.

СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопок" на российских НПЗ будет продолжаться,

– говорится в сообщении.

Российским оккупантам нужно понимать, что спрятаться им нигде не удастся. "Хлопок" только продолжит цвести. Ждем новых приятных новостей.