Взрывы на Львовщине: попали в транспортную инфраструктуру, известно о двух раненых

Во Львовской области российские ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены.

Информации о погибших пока нет, рассказал глава Львовской областной военной администрации. Подробности уточняют.

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Что известно о взрывах во Львовской области

По всей Украине около 21:30 объявили воздушную тревогу. Впоследствии жители Львовской области сообщили, что слышат взрывы. Козицкий подтвердил информацию, что взрывы действительно прогремели в Стрыйском районе. Людей просили оставаться в укрытиях.

Отбой тревоги раздался в 23:20.

Воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. Если услышали сирену, следует сразу же идти в укрытие, где следует находиться до сигнала об отбое.Если такой возможности нет, нужно хотя бы придерживаться правила двух стен дома. Это означает, что от вероятного места взрыва вас должно отделять по меньшей мере 2 стены: одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.

Взрыв в Киевской области

Во время воздушной тревоги жители Киевской области тоже сообщали о звуках взрывов. Это было около 21:55. В телеграм-каналах писали, что силы противовоздушной обороны сбили ракету в 100 километрах от Киева. Также писали якобы в некоторых селах пропал свет.

Подтверждений этой информации еще нет. В Киевской области после 23:00 тоже объявили об отбое тревоги.

Другие атаки россиян

Российские захватчики 1 июня выпустили 3 ракеты по Днепропетровщине. Их запустили из реактивных систем залпового огня Торнадо. На месте работали спасатели, но их работу осложняла непогода. О пострадавших и разрушениях еще не говорили.

Днем взрывы раздавались и в Николаеве. Россияне обстреливали город из артиллерии. Власти просили людей ни в коем случае не подходить к окнам.

Также россияне ударили ракетами по территории Сумской области. По предварительным данным, они выпустили не менее 6 ракет по территории Шалыгинской общины в Шосткинском районе.

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