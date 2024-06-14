Тревогу в Николаевской области объявили около 17:38. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга, передает 24 Канал.

Накануне Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельницкой области и Киева

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке на Николаевскую область

Около 17:40 мониторинговые сообщества написали о выходе баллистики из Крыма. Уже вскоре на Николаевщине прогремели взрывы.

В 18:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

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