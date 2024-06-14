Тревогу в Николаевской области объявили около 17:38. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга, передает 24 Канал.

Накануне Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельницкой области и Киева

Что известно об атаке на Николаевскую область

Около 17:40 мониторинговые сообщества написали о выходе баллистики из Крыма. Уже вскоре на Николаевщине прогремели взрывы.

В 18:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

Читайте также Посреди дня враг атаковал Киевскую область дронами: есть ли попадания и пострадавшие

Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами

  • Заметим, что в ночь на 14 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и "Шахеды". Всего 31 средство воздушного нападения. В частности, 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА.
  • Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555 и 17 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".