Тревогу в Николаевской области объявили около 17:38. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга, передает 24 Канал.
Накануне Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельницкой области и Киева
Что известно об атаке на Николаевскую область
Около 17:40 мониторинговые сообщества написали о выходе баллистики из Крыма. Уже вскоре на Николаевщине прогремели взрывы.
В 18:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения с Юга.
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Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами
- Заметим, что в ночь на 14 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и "Шахеды". Всего 31 средство воздушного нападения. В частности, 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА.
- Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555 и 17 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".