Тривогу на Миколаївщині оголосили близько 17:38. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня, передає 24 Канал.

Напередодні Росія здійснила пуски ракет у напрямку Хмельниччини та Києва

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Миколаївщину

Близько 17:40 моніторингові спільноти написали про вихід балістики з Криму. Уже незабаром на Миколаївщині пролунали вибухи.

О 18:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння з Півдня.

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