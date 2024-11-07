Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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В Запорожье слышали взрывы

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 14:04. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Позже уточнили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Запорожья.

Вышеуказанную информацию отмечали и мониторинговые каналы. Уже в 14:18 Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Через несколько минут громко было и в городе. Сначала об этом написали местные телеграмы, а затем подтвердили корреспонденты Суспильного.

В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении журналистов.

В 14:25 обнародовали информацию о повторных взрывах, которые слышали в Запорожье. Пока никаких деталей относительно возможных последствий вражеской атаки не сообщали. Очевидно, подробности местные власти уточнят впоследствии.

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