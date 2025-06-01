Намекнул на участие Киева: Путин прокомментировал взрывы на железных дорогах Курщины и Брянщины

Накануне второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня на территории России произошел ряд инцидентов на железной дороге. Владимир Путин назвал падение мостов и поездов "безусловно террористическим актом" и намекнул на причастность Украины.

Об этом российский диктатор заявил в среду, 4 июня, во время совещания с правительством, передает 24 Канал. Из-за больших потерь на фронте Киев якобы "срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирия".

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Путин заявил о терроризме на железной дороге

Сначала официальный представитель следственного комитета страны-агрессора Светлана Петренко сообщила, что события с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт. По фактам открыли уголовные дела.

Теперь ситуацию прокомментировал Путин, который заявил – решение по совершению этих преступлений принимали якобы "на политическом уровне" в Украине. Диктатора не удивляет то, что во время так называемых вооруженных конфликтов "везде и всегда" страдают гражданские, однако события в Брянской области он называет "целенаправленным ударом".

Более того, российский президент вспомнил о международных нормах, чтобы классифицировать инциденты на железной дороге как "терроризм".

Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса,

– убеждает Путин.

Таким образом он пришел к выводам, что "нелегитимный режим в Киеве" якобы постепенно перерождается в террористическую организацию. Не забыл диктатор и о так называемых спонсорах, которые становятся "пособниками террористов".

Именно это Кремль использует как аргумент своего отказа от перемирия.

Что произошло накануне переговоров