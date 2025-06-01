Намекнул на участие Киева: Путин прокомментировал взрывы на железных дорогах Курщины и Брянщины
- Путин назвал взрывы на железных дорогах Брянщины и Курщины "террористическими актами" и намекнул на участие Киева.
- Кремль использует инциденты как аргумент для отказа от прекращения огня в Украине.
Накануне второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня на территории России произошел ряд инцидентов на железной дороге. Владимир Путин назвал падение мостов и поездов "безусловно террористическим актом" и намекнул на причастность Украины.
Об этом российский диктатор заявил в среду, 4 июня, во время совещания с правительством, передает 24 Канал. Из-за больших потерь на фронте Киев якобы "срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирия".
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Путин заявил о терроризме на железной дороге
Сначала официальный представитель следственного комитета страны-агрессора Светлана Петренко сообщила, что события с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт. По фактам открыли уголовные дела.
Теперь ситуацию прокомментировал Путин, который заявил – решение по совершению этих преступлений принимали якобы "на политическом уровне" в Украине. Диктатора не удивляет то, что во время так называемых вооруженных конфликтов "везде и всегда" страдают гражданские, однако события в Брянской области он называет "целенаправленным ударом".
Более того, российский президент вспомнил о международных нормах, чтобы классифицировать инциденты на железной дороге как "терроризм".
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса,
– убеждает Путин.
Таким образом он пришел к выводам, что "нелегитимный режим в Киеве" якобы постепенно перерождается в террористическую организацию. Не забыл диктатор и о так называемых спонсорах, которые становятся "пособниками террористов".
Именно это Кремль использует как аргумент своего отказа от перемирия.
Что произошло накануне переговоров
- Вечером субботы, 31 мая, в Брянской области на пассажирский поезд упал мост, по которому двигались автомобили. С рельсов сошел локомотив и 4 вагона. Погибло 7 человек, еще 73 – пострадали, в том числе дети.
- Ночью воскресенья, 1 июня, в Курской области под грузовым локомотивом обвалился мост, часть поезда упала на автомобильную дорогу. Началось возгорание, известно о 3 пострадавших в состоянии средней степени тяжести.
- В тот же день около 11:00 в районе населенного пункта Унеча Брянской области неизвестные взорвали железнодорожные пути. Движение поездов временно останавливали.