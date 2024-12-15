Возле российского Ульяновска взрыв разрушил железную дорогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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В России продолжаются взрывы на железной дороге

В украинской разведке рассказали, что железнодорожное полотно в Ульяновске было взорвано в субботу, 14 декабря. Это нанесло военной логистике россиян очередные сложности.

"Взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода", – уточнили в ГУР.

Момент удара по железной дороге попал на видео.

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Напомним, что это уже третий раз за последнее время появляются проблемы на российской железной дороге. Так, 13 декабря в Краснодаре сгорели три локомотива, а 11 декабря в Брянске – два магистральных тепловоза.

Процесс ослабления объектов логистики, что их Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается,

– добавили в ГУР.

Украинские разведчики также отметили, что за каждое военное преступление России будет справедливое возмездие.