Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Уже известно, что удар по Николаеву 15 октября осуществили из зенитного ракетного комплекса С-300.

К теме Обстреляли инфраструктуру и рынок, местных будут отселять: детали о ночной атаке на Николаев

Россия нагнетает ситуацию

Как отметил Братчук, военные уже изучают информацию, откуда именно были нанесены эти удары. Ответ обязательно будет. Оккупанты подтянули эту систему для того, чтобы терроризировать жителей Херсонской и Николаевской областей.

Надеемся, что будем со временем говорить об уничтожении их установки С-300. Я сейчас ничего не анонсирую, не забрасываю шапками. Работа в этом направлении всегда продолжается. Этого дерьма у них много,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! В результате удара по Николаеву полностью выгорели торговые павильоны и ресторанный комплекс. Подробнее о последствиях атаки читайте в материале 24 Канала.

Российские оккупанты продолжают заниматься терроризмом. Цель таких ударов – запугать гражданское население и усложнить им жизнь. В последнее время враг также распространяет странные фейки о возможном "наступлении ВСУ" в сторону Кинбурнской косы.

Враг в очередной раз накручивает картинку о каком-то "наступлении" на Кинбурнскую косу. О каком-то там десантировании. Так пытаются влиять на действия Сил обороны. Поэтому и пошел такой террор с использованием С-300. Это уже не просто точечные удары пошли,

– отметил Братчук.