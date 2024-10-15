Россия ночью 15 октября атаковала Николаев. Корреспондентка 24 Канала Анжелика Байбак поделилась фото с места удара.

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Поражает спокойствие местных

Жители многоэтажки оправляются от страшной ночи, убирают побитое стекло и ликвидируют последствия ночной атаки.

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Что больше всего поражает – это спокойствие местных. Нет паники, люди продолжают жить дальше,

– отмечает корреспондентка.



Последствия удара по Николаеву / Фото Анжелики Байбак

На месте попадания есть значительные разрушения. На месте российского удара продолжают ликвидировать последствия.



На месте работают необходимые службы / Фото Анжелики Байбак

Торговые павильоны и ресторанный комплекс, по которому ударил враг, полностью выгорели. Часть улицы полностью завалена разрушенными зданиями.



Некоторые павильоны выгорели дотла / Фото Анжелики Байбак

Обратите внимание! Николаевская область не была под обстрелами С-300 с 31 января 2024 года.

Последствия российского удара по Николаеву / Фото Анжелики Байбак