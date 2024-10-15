Росія вночі 15 жовтня атакувала Миколаїв. Кореспондентка 24 Каналу Анжеліка Байбак поділилась фото із місця удару.

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Вражає спокій місцевих

Жителі багатоповерхівки оговтуються від страшної ночі, прибирають побите скло та ліквідовують наслідки нічної атаки.

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Що найбільше вражає – це спокій місцевих. Немає паніки, люди продовжують жити далі,

– зазначає кореспондентка.



Наслідки удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак

На місці влучання є значні руйнування. На місці російського удару продовжують ліквідовувати наслідки.



На місці працюють необхідні служби / Фото Анжеліки Байбак

Торгові павільйони та ресторанний комплекс, по якому ударив ворог, вщент вигоріли. Частина вулиці повністю завалена зруйнованими будівлями.



Деякі павільйони вигоріли вщент / Фото Анжеліки Байбак

Зверніть увагу! Миколаївська область не була під обстрілами С-300 з 31 січня 2024 року.

Наслідки російського удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак