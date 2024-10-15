Росія вночі 15 жовтня атакувала Миколаїв. Кореспондентка 24 Каналу Анжеліка Байбак поділилась фото із місця удару.
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Вражає спокій місцевих
Жителі багатоповерхівки оговтуються від страшної ночі, прибирають побите скло та ліквідовують наслідки нічної атаки.
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Що найбільше вражає – це спокій місцевих. Немає паніки, люди продовжують жити далі,
– зазначає кореспондентка.
Наслідки удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак
На місці влучання є значні руйнування. На місці російського удару продовжують ліквідовувати наслідки.
На місці працюють необхідні служби / Фото Анжеліки Байбак
Торгові павільйони та ресторанний комплекс, по якому ударив ворог, вщент вигоріли. Частина вулиці повністю завалена зруйнованими будівлями.
Деякі павільйони вигоріли вщент / Фото Анжеліки Байбак
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Наслідки російського удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак