Взрывы в Николаеве: Ким сообщает о пострадавшем охраннике

В Николаеве вечером 10 апреля раздался мощный взрыв. Уже известно о раненом охраннике.

Мужчина получил ранение из-за разбитого стекла в результате взрыва. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Пожар был ликвидирован

Чиновник добавил, что возник пожар в лесу. Его ликвидировали.

Заметим, что местным жителям ни в коем случае нельзя публиковать видео или фото взрыва. Это только поможет врагу.

Оставайтесь в укрытиях

Перед тем в городе была объявлена ​​тревога. Ким добавил, сейчас выясняют причину взрыва – сработало ПВО или что-то "прилетело".

Кстати – Жуткие кадры удара по детской больнице Николаева 4 апреля: