Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, взрывы на аэродроме возле Новофедоровки имели огромное морально-психологическое значение как для украинцев, так и для россиян.

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"У россии не будет никакой логистики"

Оппозиционер отметил, что россия увидела, что "для нее все только начинается".

Это вызвало раздражение и дикую злобу у российского руководства. Они увидели, что всем русским тылам приходит конец. У россии не будет никакой логистики,

– сказал Гудков.

Украина продолжает получать помощь от Запада. По мнению Гудкова, в ближайшее время ситуация на фронте может измениться в пользу Украины.

Повлияют ли взрывы в Новофедоровке на ход войны

В то же время Гудков считает, что инцидент в Крыму не повлияет на всеобщее течение войны в Украине.

"Давайте будем реалистами. ВСУ нанесли удар, показали могущество. Однако российская армия пока, к сожалению, удерживает 125 тысяч квадратных километров украинской территории", – сказал политик.

По его словам, кремль будет пытаться всячески давить на Украину.

путин пытается разыграть эту карту для того, чтобы попытаться посадить всех за стол переговоров. Самое страшное, что они (россияне – 24 канал) не гнушаются ядерным шантажом,

– отметил Гудков.

Стрим Андрианы Кучер и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео

Значение взрывов в Крыму: коротко