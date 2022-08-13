Об этом сообщил 24 канала крымский активист Василий Самойлов. По его словам, "поехавшие" россияне и местные пророссийски настроенные жители теперь понимают, что достать можно всех.

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"пророссийская часть населения до ярости испугана"

Самойлов рассказал, что после взрывов у российского военного аэродрома атмосфера в Крыму вообще сильно изменилась, особенно в Сакском районе.

Вся пророссийская часть населения просто до ярости испугана. Потому что они почти все были на 100% уверены, что такого никогда не будет, а потом такое взяло и случилось.

– заявил он.

У наших же людей, по словам крымского активиста, 9 августа этого года был настоящий праздник. Ведь сейчас российские самолеты уже не могут отправляться с военной базы в Новофедоровку для того, чтобы убивать мирное население Украины.

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В Крыму очень активизировалось партизанское движение

Самойлов отметил, что с каждым днем все больше "наехавших" россиян и местной пророссийской сволочи начинают понимать, что полуостров не так уж далеко от зоны боевых действий. Сейчас они отдают себе отчет, что достать можно всех.

И особенно отдельная тема – это крымское партизанское движение. Потому что сейчас оно очень сильно активизировалось,

– подчеркнул активист.

Он добавил, что сейчас это движение делает то, что делало все эти 8 лет. Это сбор и передача информации украинской стороне. И работники ФСБ это хорошо понимают и отдают себе отчет в том, что ничего с ним не смогут сделать, ведь наших людей в Крыму очень много.

Кстати говоря! Потери россиян в результате удара по аэродрому в Крыму сокрушительны. Согласно исследованиям СNN, они самые большие в авиации врага по сравнению со всеми остальными со времен Второй мировой войны.

Что известно о взрывах в Новофедоровке

9 августа прогремели мощные взрывы на авиабазе российских оккупантов в Крыму. Взрывы произошли на аэродроме "Саки", откуда взлетали российские истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Украина официально не признавала ответственность за произошедшее в оккупированном Крыму. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что в аэродроме сдетонировал состав артиллерийских боеприпасов.

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что на момент взрывов в Саках находились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов и 1 Ил-76.

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