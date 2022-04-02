Взрывы и обстрелы в Энергодаре: уже известно о 4 раненых
2 апреля 2022 , 13:41
Источник:Энергоатом
В запорожском Энергодаре, в котором недавно раздавались взрывы и стрельба, уже сообщили о 4 раненых.
Российские оккупанты обстреляли Энергодар, где расположена крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская.
Важно В Энергодаре прозвучала серия громких взрывов, и оккупанты начали глушить связь
В результате обстрелов уже объявили о 4 пострадавших – раненых с разными степенями тяжести, сообщили в Энергоатоме.
Местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье. Некоторые пострадавшие сегодня будут отпущены домой после необходимых процедур,
– сообщили в ведомстве.
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