Там была угроза ракетного обстрела со стороны россиян. 24 Канал призвал жителей Одесской области не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявляли в 00:42. Мониторинговые сообщества сообщали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении региона.

Тогда мониторы писали, что ракета летит в направлении Южного (Южного) в Одесской области. Уже в 00:48 местные СМИ сообщили о взрывах в области. После этого вражеская цель пропала.

Мониторинговые телеграмм-каналы также писали, что взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесской области. По предварительным данным, было применено предварительно 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 02:00. Сейчас в Одесской ОГА не писали о последствиях взрывов в области.

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К слову, вечером 9 октября Одессу враг дважды атаковал с помощью баллистики, из-за чего в городе и области раздавались взрывы. Во время атаки враг мог применить ракеты типа "Искандер-М".

В конце концов стало известно, что пострадала портовая инфраструктура Одесской области. В результате удара были погибшие и пострадавшие, все граждане Украины. Повреждено также было и иностранное судно.