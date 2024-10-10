Там була загроза ракетного обстрілу з боку росіян. 24 Канал закликав жителів Одеської області не покидати укриття до відбоїв тривоги.

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Що відомо про вибухи в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголошували о 00:42. Моніторингові спільноти повідомляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку регіону.

Тоді монітори писали про те, що ракета летить у напрямку Південного (Южного) на Одещині. Уже о 00:48 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи в області. Після цього ворожа ціль пропала.

Моніторингові телеграм-канали також писали, що вибух пролунав в межах Одеського району Одещини. За попередніми даними, було застосовано попередньо 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили о 02:00. Наразі в Одеській ОВА не писали про наслідки вибухів в області.

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До слова, ввечері 9 жовтня Одесу ворог двічі атакував за допомогою балістики, через що в місті та області лунали вибухи. Під час атаки ворог міг застосувати ракети типу "Іскандер-М".

Зрештою стало відомо, що постраждала портова інфраструктура Одещини. Внаслідок удару були загиблі і постраждалі, всі громадяни України. Пошкоджено також було й іноземне судно.